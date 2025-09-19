Директор мемориального комплекса Дмитрий Вильтовский рассказал, что экспозиция дополняется в соответствии с новыми открывающимися фактами зверств фашистских захватчиков

ХАТЫНЬ /Минская область/, 19 сентября. /ТАСС/. Государственный мемориальный комплекс "Хатынь" взаимодействует с Генеральной прокуратурой Белоруссии, дополняя свою экспозицию в соответствии с новыми открывающимися фактами зверств фашистских захватчиков. Об этом сообщил журналистам директор мемориального комплекса Дмитрий Вильтовский.

"Мы тесно работаем с Генеральной прокуратурой, потому что было возбуждено дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Статистика часто меняется, на заседаниях комиссий мы постоянно рассматриваем последние сведения прокуратуры. Если когда открывался мемориал говорили, что в Белоруссии погиб каждый четвертый человек, то сейчас известное число погибших белорусов - три миллиона, соответственно, - каждый третий", - сказал он журналистам стран СНГ - участникам международного медиатура "Дорогами Победы".

По последним данным, нацистами на территории Белоруссии полностью или частично были уничтожены не менее 12 868 населенных пунктов. Порядка 600 деревень были сожжены вместе с жителями, из них не меньше 290 не восстановились на прежнем месте. Из девятимиллионного населения довоенной Белоруссии погиб каждый третий - около 3 млн человек.

"Расследования Генеральной прокуратуры продолжаются, и возможно, это еще не конечная цифра", - сказала заведующая отделом научно-исследовательской и экспозиционно-выставочной работы Марина Вашкевич. Она добавила, что по мере того как появляются новые данные, сотрудники музея дополняют экспозицию новыми названиями уничтоженных деревень, вносят информацию о них в программы интерактивных экранов и наносят на карту страны новую красную точку.

По последним данным следствия, на территории Белоруссии было не менее 578 мест принудительного содержания - в это количество входят концлагеря и гетто. За три года фашистской оккупации в местах массового уничтожения на территории республики погибли 1,5 млн человек. Нацисты провели за это время 187 карательных операций, в ходе которых массово уничтожали мирное население.

Эта информация представлена в обновленном музее мемориального комплекса, который открылся к 80-летию трагедии в Хатыни 22 марта 2023 года. В новом музейном пространстве история оживает, благодаря интерактивным элементам, создавая у посетителей эффект присутствия и сопричастности к трагедии.

О медиатуре

2025 год, когда отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, объявлен в СНГ Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Для сохранения в информационном пространстве Содружества памяти о подвиге советского народа ТАСС выступил с инициативой проведения медиатура журналистов информагентств стран СНГ "Дорогами Победы".

Программа началась в Москве, где участники познакомились с мультимедийными проектами Музея Победы на Поклонной горе. Медиатур проходит по знаковым местам, названия которых в годы Великой Отечественной войны стали символами стойкости советского народа и боевой славы его оружия: Бресту, где защитники осажденной крепости умирали, но не сдавались; увидевшему ужасы гетто и ставшему оплотом партизан Минску; мемориальному комплексу "Хатынь", который навсегда запечатлел память о преступлениях фашистских захватчиков на советской земле; Санкт-Петербургу, бережно хранящему память о стойкости ленинградцев. Завершится медиатур в Волгограде, где в Сталинградской битве задохнулась в кольце миллионная армия фашистов.

Международный медиатур организован ТАСС при содействии МИД Белоруссии и информагентства БелТА.