По данным российских силовых структур, в комментариях родственники жалуются, что администрация пабликов целенаправленно не публикует их сообщения о поиске

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила администраторам групп публиковать в соцсетях сообщения о поиске пропавших без вести военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"СБУ запретила администраторам украинских групп в соцсетях публиковать сообщения о поиске пропавших без вести. В комментариях родственники жалуются, что администрация пабликов целенаправленно не публикует их сообщения о поиске", - отметили там.

По мнению собеседника агентства, это связано с тем, что украинские спецслужбы активно следят за российскими Telegram-каналами, освещающими ход СВО. "А публикации со статистикой потерь, основанной на данных из открытых источников, встала камнем в горле у украинской пропаганды", - добавил он.