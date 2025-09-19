Подсветка станет символом признательности лесникам за их труд по восстановлению и сохранению лесов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Тематическая зеленая подсветка телевизионных башен во многих городах РФ будет организована в День работников леса, который в 2025 году отмечается в воскресенье, 21 сентября, сообщили в пресс-службе всероссийской акции "Сохраним лес".

"В честь Дня лесника, который отмечается в этом году 21 сентября, телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) по всей стране загорятся зелеными огнями. Тематическую подсветку смогут наблюдать жители Благовещенска, Грозного, Костромы, Назрани, Омска, Оренбурга, Перми, Симферополя, Твери, Челябинска, Улан-Удэ, Ярославля и других городов", - отметили в пресс-службе.

Директор АНО "Сад памяти" Вячеслав Харламов поблагодарил руководство РТРС за сотрудничество. "Мы благодарны РТРС за такой символичный жест в поддержку лесников. В профессиональный праздник работников лесной отрасли телебашни визуально превратятся в цветущие деревья и засияют зеленым в разных уголках нашей большой страны. Для нас это тоже праздник, и мы рады, что с каждым годом об акции "Сохраним лес" узнают все больше жителей", - отметил Харламов.

Архитектурно-художественная подсветка, по мысли организаторов, станет символом признательности лесникам за их труд по восстановлению и сохранению лесов, в том числе при проведении акции "Сохраним лес".

Об акции

Акция "Сохраним лес" - всероссийская экологическая инициатива по восстановлению лесов, которая проходит в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие". Организаторами акции выступают АНО "Сад памяти" совместно со всероссийским движением "Экосистема", при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. Акция направлена на привлечение внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России, формирование бережного отношения к природе и повышение экологической грамотности населения. Присоединиться к акции может любой желающий.

Генеральный информационный партнер - ТАСС.