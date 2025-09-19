В Вологодской области начали готовить мастер-план для Великого Устюга

Документ определит стратегию развития города до 2036 года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Вологодской области совместно с ДОМ.РФ начали готовить мастер-план развития Великого Устюга, который отметит 880-летие в 2027 году. Документ определит стратегию развития старинного города до 2036 года, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Вместе с ДОМ.РФ начинаем разработку мастер-плана развития Великого Устюга. Этот документ определит стратегию развития города до 2036 года. Свои предложения могут внести все неравнодушные жители. Их будут принимать на открытой встрече 24 сентября в 18:00 в Великоустюгском культурно-досуговом центре", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Местным жителям расскажут, какие шаги помогут укрепить культурную идентичность Великого Устюга, как сделать городскую инфраструктуру удобной. Вместе с жителями проработают каждое направление модернизации городской среды. Лучшие предложения войдут в мастер-план развития территории. Общественные слушания по проекту мастер-плана с устюжанами и экспертами будут проходить с сентября 2025 года по май 2026 года. Для обмена идеями создан сайт, где также можно поделиться мнением и узнать о предстоящих событиях, сообщил глава региона.

"Компания [ДОМ.РФ] уже дополнительно выделила 4,2 млрд рублей по кредитной линии на реконструкцию Вотчины Деда Мороза и приступила к подготовке мастер-плана особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Дед Мороз", - отметил Филимонов.

Губернатор также оценил в пятницу подготовку города к 880-летнему юбилею. Великий Устюг занимает третье место в стране по количеству посещений туристами в период новогодних праздников благодаря вотчине Деда Мороза, поэтому стоит задача сделать город международной туристической меккой.

По данным главы региона, специалисты выполняют целый комплекс работ: обновляют сети водоснабжения на улице Водников от Площади Коммуны до улицы Щелкунова, благоустраивают территорию около стелы Славы, проводят реконструкцию набережной и прилегающей территории. В следующем году планируется установить более 20 современных автопавильонов. В 2026 году запланировано благоустройство Советского проспекта, этот объект стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды.