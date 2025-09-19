Московские школьники завоевали медали на международной олимпиаде по экологии

Участники, в частности, анализировали антропогенное воздействие на природу и отбирали пробы воды

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Четыре школьника из Москвы завоевали медали на международной олимпиаде по экологии, которая проходит с 13 по 20 сентября на федеральной территории Сириус. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Эмилия Гимаева из школы "Летово" завоевала золото, Никита Юнисов и Милена Иванова из Курчатовской школы - серебряные и бронзовые медали соответственно, а Полина Егорова из школы Центра педагогического мастерства стала обладательницей бронзы. У сборной России - золото в командном зачете. Поздравляю ребят и наставников", - написал Собянин.

По словам мэра, участники решали теоретические и практические задания, как индивидуально, так и в команде. А также анализировали антропогенное воздействие на природу, отбирали пробы воды.

Собянин отметил, что олимпиаду по экологии проводят уже во второй раз. В прошлом году школьники из Москвы в составе сборной также взяли четыре медали.

С 13 по 20 сентября на федеральной территории Сириус проходит Международная олимпиада по экологии и вопросам изменения климата (IOCE). Соревнование разработано в Университете "Сириус" ведущими экспертами Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата. В этом году на олимпиаду приехали участники из 13 стран мира - России, Белоруссии, Джибути, Бангладеш, Алжира, Пакистана, Эфиопии, Мьянмы, Индии, Катара, Таджикистана, Кубы, Коста-Рики.