С 23 октября 2024 года власти Канады "не принимают от украинцев заявления" на постоянное проживание в стране на основании родства соискателей с гражданами Канады или украинцами, уже проживающими в Канаде

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Канады оставляют за собой право запрашивать данные о военной службе у украинцев, рассчитывающих на постоянное проживание в стране. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады.

"Хотя подтверждение военной службы не является обязательным требованием при подаче заявления, сотрудники министерства по делам иммиграции, беженцев и гражданства в процессе проверки соответствия критериям допуска оставляют за собой право запросить дополнительную информацию, в том числе данные о военной службе", - подчеркнули в ведомстве. Там пояснили, что каждое заявление рассматривается в отдельном порядке, при этом "заявитель сам несет ответственность за соблюдение требований, и именно заявитель ответственен за получение требуемых документов".

В министерстве подчеркнули, что с 23 октября 2024 года власти Канады "не принимают от украинцев заявления" на постоянное проживание в стране на основании родства соискателей с гражданами Канады или украинцами, уже проживающими в Канаде. Там пояснили, что "украинцы, желающие иммигрировать на постоянной основе, могут подать заявление посредством действующих иммиграционных программ" при соблюдении "всех стандартных критериев отбора и допуска".

18 сентября Центр противодействия дезинформации при Совбезе Украины сообщил, что живущие в Канаде украинцы должны предоставлять информацию о том, служили ли они в ВСУ и не уклоняются ли от службы. Как пояснил центр в своем Telegram-канале, иммиграционная служба Канады использует специальную форму, чтобы "проверить, служил ли человек в армии, в каких подразделениях, имел ли отсрочку или официальное увольнение". Если информация в форме была неполная, то заявитель получает письмо с просьбой предоставить дополнительные документы: военный билет или официальное подтверждение освобождения от службы.

Как проинформировало ранее сообщество Ukrainian Canada, украинцам приходят письма от властей Канады с требованием подтвердить, что они не уклоняются от службы в армии на родине. Эта информация широко распространилась в СМИ и социальных сетях. На предоставление документов дается семь дней.