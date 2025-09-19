Первая Всемирная общественная ассамблея пройдет в Москве

Мероприятие объединит свыше 4 тыс. участников из более чем 150 стран

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Работа первой Всемирной общественной ассамблеи "Новый мир осознанного единства" начинается в Москве. Двухдневное мероприятие пройдет на площадке Центра международной торговли и объединит свыше 4 тыс. участников из более чем 150 стран.

Организаторы подчеркнули, что ассамблея соберет беспрецедентное по своему разнообразию и влиянию сообщество, включая руководителей международных организаций, министров, дипломатов, ученых, духовных и общественных лидеров. Среди почетных гостей - заместитель генсека ШОС Пяо Янфань, замгенсека СНГ Ильхом Нематов, госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, зампред Совета Федерации Константин Косачев, представители Святого престола, мэры иностранных городов и предприниматели из Африки, Азии и Латинской Америки.

Форум приурочен к Международному дню мира, его программа включает 7 панельных дискуссий и более 40 тематических площадок: медиафорум, молодежный форум "Поколение единства", бизнес-форум о социальной ответственности, конгресс Всемирной организации писателей и другие.

Предусмотрено, что сессии будут организованы по пяти основным направлениям: "Стратегическое партнерство и общественная дипломатия", "Гуманитарная модернизация: человек как центр будущего", "Ценности нового мира", "Духовно-культурное единство и служение ценностям", "Ответственность как основа будущего".

Кроме того, 20 сентября состоится пленарное заседание, его тема созвучна заглавному мотиву форума: "Новый мир осознанного единства". Как отмечал генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов, "новый мир начинается там, где утверждается единство, где ценности выше разногласий, а сотрудничество - сильнее соперничества".

Об истоках ассамблеи

Как ранее напомнил в интервью ТАСС Бельянинов, ассамблея была образована в 2017 году. "Для организации это уже почти "взрослый" возраст. Изначально она называлась Ассамблеей народов Евразии. Тогда на учредительное собрание приехали 2,5 тыс. человек со всего мира. Это была инициатива снизу - мнение самих людей, народов о необходимости создания площадки для народной дипломатии и решения гуманитарных задач в условиях растущей международной напряженности", - поделился генсек организации.

По его словам, создание ассамблеи было своевременно и сопровождалось глобальными изменениями, в ходе которых возрастала роль таких многосторонних форматов, как БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз и многих других. "Однако в этих процессах порой недооценивалась роль народной дипломатии и тех искренних стремлений к дружбе и взаимопониманию, которые живут в сердцах людей", - отметил Бельянинов, говоря о значимости миссии организации.

Ассамблею 20-21 сентября будут освещать более 200 журналистов из разных регионов мира. Организатором выступает международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов мира". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.