В столице пройдет праздник "Ночь московского спорта"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Спортивный праздник "Ночь московского спорта", в рамках которого на 11 открытых площадках в центре города проведут более 100 тренировок, мастер-классов и турниров по 20 различным видам спорта, пройдет в столице в субботу с 19:00 до 20:00.

"Для гостей подготовили насыщенную программу. На Тверской улице пройдут турниры по стритболу, а на Пушкинской площади более 3 тыс. человек смогут принять участие в зажигательных тренировках по сайклингу под диджей-сеты", - сообщается на портале мэра столицы.

В Новопушкинском сквере состоятся поединки по боксу, а на Мясницкой улице можно будет сыграть в настольный теннис. В Камергерском переулке организуют площадку для паркура и воркаута, а на Никольской улице - для настольного хоккея и футбола. На Кудринской площади можно будет пройти полосу препятствий, на cтаром Арбате - посмотреть соревнования по брейк-дансу и выступления силовых атлетов из разных стран.

Кроме того, в Парке Горького на Фонтанной площади выступят мотофристайлеры и пройдет водное шоу на гидрофлае, а в Ильинском сквере состоятся встречи с известными спортсменами, блогерами и артистами. Участие бесплатное, для посещения некоторых мероприятий может потребоваться предварительная регистрация.