В базе МВД не уточняется, по какой статье разыскивают оппозиционного политика

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Оппозиционный политик Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), обвиняемый в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма, переобъявлен в розыск в России. Это следует из базы розыска МВД РФ.

"Разыскивается по статье УК", - сказано в базе без уточнения, по какой статье он разыскивается. В особых приметах карточки розыска значится, что Гозман переобъявлен в розыск.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Гозман может быть переобъявлен в розыск по новому уголовному делу.

В 2024 году Гозман был признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти) и назначил ему наказание в виде 8,5 года лишения свободы заочно. Ему также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

19 сентября стало известно, что в отношении Гозмана возбуждено новое уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма через СМИ или интернет). Суд его заочно арестовал. За данное преступление Гозману грозит наказание в виде штрафа от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

В сентябре 2022 года Гозман после отбытия административного ареста на 15 суток за публичное отождествление СССР с нацистской Германией покинул Россию.