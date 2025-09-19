Генеральный директор Центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков, отметил, что сейчас педагоги, преподаватели и наставники утратили монополию на знание

ПЯТИГОРСК, 20 сентября./ТАСС/. Представители России, Пакистана, Сербии, Афганистана, Республики Беларусь и других стран под руководством ведущих экспертов предложили способы продвижения русского языка за рубежом в ходе кейс-сессии "От языка к сотрудничеству: новые форматы международных инициатив" на Слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Центра знаний "Машук".

Генеральный директор Центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что сейчас педагоги, преподаватели и наставники утратили монополию на знание.

"Сегодня система образования стремительно меняется вследствие цифровизации учебных процессов, появления современных онлайн-платформ, репетиторской практики. Чтобы подготовить педагогов не только из России, но и других стран к ответам на вызовы современности, совместно с партнерами мы проводим специальные образовательные мероприятия для учителей русского языка как иностранного. Одна из последних таких программ прошла в июне этого года, объединив свыше ста педагогов из более чем 20 стран. Зарубежные гости получили возможность пообщаться с носителями языка, обменяться опытом, познакомиться с нашими лучшими образовательными практиками, богатой русской культурой, историей", - подчеркнул Сериков, его слова приводит пресс-служба.

Уточняется, что в ходе кейс-сессии участники слета разделились на несколько команд, чтобы разработать совместные проекты по продвижению русского языка за рубежом. Молодые люди предложили учредить День международных дружеских связей с целью долгосрочного сотрудничества, создать образовательную онлайн-игру для изучения русского языка, тиражировать ряд российских волонтерских практик, а также запустить сезонный проект "Каникулы по-русски", который позволит всем желающим познакомиться с культурой, традициями и обычаями России.