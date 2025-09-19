Исключение составляет только добровольный выход на основании волеизъявления гражданина, отметили в ведомстве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Гражданство Российской Федерации, приобретенное по рождению, не может быть прекращено, исключение составляет только добровольный выход на основании волеизъявления гражданина. Об этом сообщили в миграционной службе МВД России.

"Прекратить приобретенное по рождению российское гражданство невозможно. Исключение - выход из гражданства на основании волеизъявления гражданина", - подчеркнули в ведомстве.

В МВД добавили, что прекращение гражданства возможно только в отношении лиц, которые были приняты в гражданство Российской Федерации, а также отдельных категорий граждан, получивших его в порядке признания.

В ведомстве отметили, что публикации в СМИ о якобы имевших место случаях прекращения гражданства РФ у лиц, приобретших его по рождению, не соответствуют действительности.