Показатель приблизится к рекорду, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Резкое изменение циркуляции воздуха прогнозируется в Москве с воскресенья. Это приведет к тому, что температура по климату будет соответствовать августу, а в понедельник - июлю, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу и субботу в Москве прогнозируется небольшой дождь около 2-3 мм, температура высокая по отношению к климату: 16-18 градусов. И резко изменится погода в воскресенье, влияние будет оказывать теплый антициклон, по его западной периферии воздух будет перемещаться со Средиземного моря. И значительно повысится температура, а именно, ночные температуры будут выше 10 градусов, днем же ожидается 20-22 градуса тепла, что характерно для августа. В понедельник воздух станет еще теплее и будет соответствовать третьей декаде июля, ночные температуры составят 13-15 градусов, дневные - 24-26, осадков не прогнозируется", - сказал он.

Вильфанд пояснил, что максимальная температура в день осеннего равноденствия была зафиксирована на отметке в 26,1 градуса. "То есть температура приблизится к рекордно высоким значениям. На 6-7 градусов температура будет выше нормы. Настоящее лето", - уточнил метеоролог.