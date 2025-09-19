Введение запрета на продажу вейпов не предусматривает ограничений на их хранение и использование, поделился глава думского комитета по охране здоровья

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Введение запрета на продажу вейпов не предусматривает ограничений на их хранение и использование, цель инициативы не в этом. Об этом в интервью ТАСС заявил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что палата парламента в течение ближайших двух месяцев рассмотрит законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним.

"Я думаю, если вступит в силу запрет на продажу, то использовать вейпы в дальнейшем можно. Никаких проблем с этим нет. <…> В этом отношении я не думаю, что будут серьезные ограничения или даже вообще будут ограничения, потому что это не входит в наши задачи - сказал депутат. - Никто не будет, например, штрафовать или уголовное дело заводить за хранение".