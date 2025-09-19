Решение было принято из-за подтоплений, вызванных сильным ливнем

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели "Россети Северный Кавказ" в филиале "Дагэнерго" из-за подтоплений, образовавшихся вследствие сильного ливня. Об этом сообщил и. о. директора филиала Магомедшапи Шапиев.

"Мощнейший проливной дождь затопил улицы Махачкалы, Каспийска и Избербаша, серьезно повредив часть энергообъектов. <...> Филиал "Дагэнерго" оперативно перешел в режим повышенной готовности", - написал Шапиев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что меры по устранению технологических нарушений принимаются сразу же, как только появляется доступ к проблемным объектам. "Ситуация находится на моем личном контроле, и я готов обеспечить поддержку каждому подразделению компании", - подчеркнул он.