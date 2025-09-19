Оснований для объявления чрезвычайного положения нет, отметил глава Республики Дагестан

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов назвал ситуацию с подтоплением столицы региона Махачкалы сложной, но контролируемой. Свой комментарий он опубликовал в своем канале в мессенджере Max.

"Все городские службы и ресурсы МЧС привлечены к ликвидации последствий непогоды и работают в усиленном режиме. <...> Пока нам это (ликвидация последствий - прим. ТАСС) удается, ситуация при этом остается сложной, но контролируемой", - написал он.

Он подчеркнул, что главной задачей правительства остается недопущение энергетического коллапса, поэтому в первую очередь идет откачка воды в районах трансформаторных станций.

Глава республики отметил, что на данный момент оснований для объявления чрезвычайного положения нет. "Но мы продолжаем следить за ситуацией", - подчеркнул он.

"По прогнозам синоптиков, до конца выходных работу нужно будет продолжить в аварийном режиме. После установления погоды продолжим плановую работу по решению проблем, копившихся десятилетиями, вследствие которых Махачкала оказывается не готова к подобным вызовам", - добавил Меликов.