Ночью ожидается от 1 до 6 градусов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Октябрьская погода по климатическим характеристикам наступит в Московском регионе уже с четверга на следующей неделе, значения ночью будут понижаться до плюс 1 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с вторника воздушные массы будут поступать в Москву с северо-запада, поэтому температура днем понизится до 21-22 градуса. Однако это все равно на 5 градусов выше нормы. В среду ночные температуры упадут до 6-11 градусов, а дневные - до 10-15. А начиная с четверга и до конца недели уже температура будет прохладная. Температурный фон будет ниже нормы примерно на 2-3 градуса, такой показатель сравним с температурой первой декады октября. Прогнозируется, что ночью она будет в диапазоне от 1 до 6 градусов, а днем - 8-13", - сказал он.

По словам метеоролога, такая температура явным образом ассоциируется с осенней погодой. "Уже начнет активно опадать листва, хотя дождей сильных не будет. Но понижение температуры будет способствовать быстрому обнажению деревьев, кустарников и так далее", - заключил он.