В частности, в Московской, Тверской и Владимирской областях прогнозируют от 18 до 27 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Температура на 5-9 градусов выше климатических характеристик с понедельника будет отмечаться во всех федеральных округах страны. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В первой половине следующей недели в Приволжском федеральном округе, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Оренбургской областях, Татарстане и Башкортостане температура составит 24-29 градусов, что на 6-8 градусов выше нормы. В Северо-Западном округе, в Калининградской области, в выходные прогнозируется 23-26 градусов, что на 9 единиц выше нормы. Очень высокая температура в Архангельской области - там до 20 градусов. В Ленинградской области в воскресенье и понедельник на 8-9 градусов температура будет выше нормы - до 24", - сказал он.

В Центральном федеральном округе с 21 по 23 сентября температура будет на 6-9 градусов выше нормы. В Московской, Тверской, Владимирской и других областях показатель составит от 18 до 27 градусов.

В Южном федеральном округе, в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Калмыкии 22-24 сентября температура будет на 6-9 градусов выше нормы с максимальными значениями до 28-32. Теплая погода прогнозируется и в республиках Северного Кавказа.

На Урале, в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях температура будет на 6-5 градусов выше нормы - от 25 до 28 градусов. Высокая температура в Сибири, 20-24 сентября она будет на 6-8 градусов выше нормы. В Томской, Кемеровской, Новосибирской областях значения составят от 19 до 23 градусов. В Иркутской области в выходные и в начале следующей недели значения превысят среднемноголетние на 6-7 единиц и будут около 20 градусов.

"На самом юге Дальнего Востока, в Бурятии, Забайкалье и Амурской области с 20 по 24 сентября температура будет на 6-8 градусов выше нормы - от 19 до 23 градусов. И на юге Якутии показатель превысит норму сентября на 5-6 градусов - от 14 до 17", - подытожил метеоролог.