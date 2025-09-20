Допрошено семь свидетелей, а также завершено производство по всем назначенным ранее экспертизам, говорится в сообщении правоохранительных органов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Одиннадцать человек признаны потерпевшими в рамках уголовного дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В рамках расследования уголовного дела в качестве потерпевших были признаны 11 граждан, допрошено семь свидетелей, а также завершено производство по всем назначенным ранее экспертизам", - говорится в сообщении.

По делу арестованы Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев, Рамазан Падиев, а также Роберт Сафарян. Пятый фигурант, гражданин Украины Андрей Гедзик, скрылся от следствия и объявлен в розыск. Все они внесены в перечень террористов и экстремистов.

17 декабря 2024 года, когда Поликарпов и Кириллов выходили из подъезда, Курбонов дистанционно запустил взрывное устройство, мощность которого составляла примерно 500 г в тротиловом эквиваленте. Оно было установлено на самокате. Военные погибли.

Установлена также причастность Батухана Точиева и Рамазана Падиева к совершению теракта. В ноябре 2024 года они, действуя по указанию иностранного куратора, через интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Московской области, где он должен был укрыться после совершения теракта. Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева. При этом Падиев лично ездил в этот хостел, произвел оплату и осуществил видеосъемку внутри помещения и внешней обстановки на месте, а затем в одном из торговых центров Москвы передал Курбонову ключи от убежища. О новом фигуранте, 38-летнем уроженце Азербайджана Роберте Сафаряне, стало известно к окончанию следственных действий. Установлена также причастность к совершенному преступлению соучастника Андрея Гедзика (Артур Струтинский, уроженец украинского села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области). 38-летний Гедзик был объявлен в розыск, так как скрылся от следствия.

Обвиняемые, их защитники, а также потерпевшие приступили к ознакомлению с материалами дела. Все фигуранты дела внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.