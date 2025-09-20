Аферисты предлагают перевозку несуществующих автомобилей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Дистанционные мошенники стали внедрять в Telegram схемы обмана россиян с перегоном несуществующих машин из-за рубежа. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, аферисты размещают в Telegram рекламу компаний, которые якобы занимаются перевозкой машин из Европы. С виду канал выглядит вполне активным, там достаточное число подписчиков, реакций и фотографии автомобилей. Заинтересованные в приобретении машин покупатели связываются с менеджером. Он для заключения договора запрашивает паспортные данные и предоплату.

Некоторое время спустя мошенник просит оплатить якобы таможенную пошлину. Затем, получив средства, менеджер перестает выходить на связь, а покупатель остается без денег и машины.