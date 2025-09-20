При этом температура воздуха в Краснодарском крае составит 24-27 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Интенсивные осадки прогнозируются в ближайшие дни на территории юга европейской части России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Крыму ожидается редкий случай: очень сильный дождь, от 32 до 60 мм. Там засуха сильнейшая, но конечно, это не поправит ситуацию, потому что эти осадки вскоре начнут испаряться из-за высоких температур", - сказал он.

Сильные дожди прогнозируются и в Краснодарском крае. В течение субботы ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и ветром до 20 м/с. "Затем осадки прекратятся и начнутся вполне комфортные дни. Температура воздуха в Краснодарском крае составит 24-27 градусов. Температура воды будет в диапазоне 23-25 градусов, то есть бархатный сезон продолжается. В Крыму примерно на 3 градуса температура ниже, но все равно комфортная - 22-25", - рассказал синоптик.

Вода на курортах крымского побережья держится в комфортном для купания диапазоне. Она составляет 22 градуса в Алуште, в Ялте и Феодосии - 23 градуса.