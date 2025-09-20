Процесс интеграции Запорожской АЭС в РФ находится на финальной стадии

За три года проделана серьезная работа по всем направлениям, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 20 сентября. /ТАСС/. Процесс интеграции Запорожской атомной электростанции в Российскую Федерацию находится на финальной стадии, за три года проделана серьезная работа по всем направлениям. Об этом ТАСС сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"В октябре 2022 года, после того, как была создана наша организация (АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" - прим. ТАСС), он [процесс интеграции в РФ] непрерывно движется. Я не буду говорить про процентное выполнение этого плана, но достаточно далеко мы продвинулись. Можно смело сказать, что этот процесс находится в завершающей стадии, в финальной стадии", - сказал Черничук.