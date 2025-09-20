Также возросла популярность Шерегеша, следует из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Объем бронирований отелей в расположенном в Приэльбрусье селе Терскол на предстоящую зиму увеличился в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, также возросла популярность Шерегеша. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"За год предпочтения спортсменов довольно серьезно изменились: заметно выросла популярность села Терскол, расположенного рядом с Эльбрусом, там уже забронировано в 4,8 раза больше отелей, чем год назад. На 21% выросла доля поселка Шерегеш, расположенного рядом с одноименным курортом в Кемеровской области", - отмечают эксперты.

В то же время в Домбае и Южно-Сахалинске гостиницы пока выбирают реже, чем в прошлом сезоне: доли направлений снизились на 47% и 30% соответственно. Совсем незначительное количество отельных заказов в Кировске, хотя год назад город в Хибинах был популярнее Терскола, отмечается в исследовании.

Чаще всего, как и год назад, туристы бронируют отели в Эсто-Садке: на поселок в горах недалеко от Сочи приходится 72,1% заказов, и за год доля направления выросла на 20%. При этом соседняя Красная Поляна в этом сезоне оказалась на третьем месте с долей 4,3%, что на 70% меньше зимы 2024-2025 гг. На вторую строчку вышло село Архыз, расположенное рядом с одноименным горнолыжным курортом, - его доля составила 12,1%, а интерес к гостиницам там увеличился на 9%.

Кроме того, российские лыжники и сноубордисты уже начали бронировать жилье в Шерегеше (доля 3,5%), Терсколе (2,9%), Домбае (2,8%) и Южно-Сахалинске (2,1%), сообщили в сервисе.

В целом в предстоящем зимнем сезоне россияне планируют чуть более продолжительный активный зимний отдых: средний срок бронирования гостиницы недалеко от склонов вырос до 4,8 дня. Год назад этот показатель составил 4,6 дня.