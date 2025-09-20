Председатель Совета Федерации поздравила россиян с Днем Ставропольского края

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ставрополье выступает надежным форпостом России, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении ко Дню Ставропольского края, адресованном губернатору Владимиру Владимирову, председателю краевой думы Николаю Великданю и всем жителям региона.

"Поздравляю вас и всех жителей края с Днем Ставропольского края. Ставрополье - надежный форпост нашей страны, врата Кавказа - является важным звеном в системе межхозяйственных связей юга России, гостеприимным домом для представителей разных народов и конфессий. Жители края хранят многовековые традиции, поддерживают неразрывную связь и преемственность поколений, бережно относятся к богатому этнокультурному наследию и уникальным природным объектам", - отмечается в поздравлении.

Предмет гордости жителей региона - "ставшие визитной карточкой Ставропольского края лечебные источники особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды, предоставляющие широкие возможности для оздоровительного отдыха и туризма", отметила спикер СФ.

Матвиенко подчеркнула, что сегодня край динамично развивается: расширяются несырьевые секторы экономики, модернизируется социальная инфраструктура, повышается качество жизни людей. В регионе реализуются масштабные инвестиционные проекты в промышленности и сельском хозяйстве, перспективные инициативы в рамках мероприятий по переходу к зеленой энергетике.

Она выразила уверенность, что и в дальнейшем Ставропольский край будет способствовать укреплению российской государственности, решению общенациональных задач.