Преподавателям предстоит отработать на новом месте пять лет и приложить все усилия к обучению и воспитанию подрастающего поколения и развитию сельской школы, отметили в ведомстве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более половины вакансий, доступных в рамках программы "Земский учитель" в 2025 году, уже закрыты по результатам конкурсного отбора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

По поручению президента Российской Федерации с 2020 года реализуется федеральная программа "Земский учитель", целью которой является сокращение количества вакантных мест в сельских школах, повышение социального статуса учителей и создание дополнительных стимулов для их привлечения в систему образования.

"Из 599 вакансий, открытых в рамках программы в 2025 году, по результатам конкурсного отбора уже закрыты 374, 8 из которых - в Архангельской области", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, в новом учебном году Шенкурская средняя школа пополнилась новыми талантливыми педагогами - Григорием Владимировичем, учителем русского языка и литературы, и его супругой Раисой Сергеевной, учителем математики. Супружеская пара Валкиных из Московской области переехала в Архангельскую в рамках программы "Земский учитель".

"Изучив предложения от разных регионов, заметили наличие вакансии в Архангельской области, из которой мы родом. Решили, что это судьба, пора вернуться на историческую Родину. Обратились в региональное министерство за информацией, узнали, какие населенные пункты участвуют в конкурсном отборе, а также какие требования предъявляются к участникам отбора. Зарегистрировались на федеральном портале "Земский учитель" и оставили отклики на вакансии учителя русского языка и литературы, а также учителя математики в Шенкурской средней школе. <…> Шенкурск встретил нас доброжелательно. Мы чувствуем себя здесь комфортно даже несмотря на то, что для нас здесь все новое: и город, и школа, и ученики. Коллектив встретил нас тепло, и мы ни разу не пожалели о своем решении", - приводятся в сообщении слова Валкиной.

Земским учителям предстоит отработать на новом месте пять лет и приложить все усилия к обучению и воспитанию подрастающего поколения и развитию сельской школы. В Минпросвещения напомнили, что реализация программы "Земский учитель" продлена до 2030 года в рамках национального проекта "Молодежь и дети".