По словам депутата Законодательного собрания региона, мирные жители верят в скорое наступление мира и стабильности

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Жители части Запорожской области, остающейся под контролем Украины, с нетерпением ждут продвижения армии России вглубь региона. Об этом ТАСС сообщил депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.

"Жители временно подконтрольных Киеву территорией, с которыми нам удается поддерживать связь, с надеждой и верой смотрят на продвижение российских войск. Они ждут возвращения в родную гавань, в состав России, и верят в скорое наступление мира и стабильности", - сказал он.

По его словам, особенно этого ждут разделенные семьи.

"Жители ждут воссоединения с семьями, которые сегодня лишены возможности свободно передвигаться из-за карательных мер со стороны киевского режима: тотальных облав силовых структур и территориальных центров комплектования, а также из-за реальных рисков потерять свое имущество, оставленное без присмотра", - отметил Кувачев.

Депутат выразил уверенность, что вскоре вся Запорожская область будет освобождена.