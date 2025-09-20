Председатель Совета отметила, что для граждан страны эта торжественная дата имеет большое значение и символизирует новый этап в развитии государственности

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление председателю парламента Южной Осетии Алану Маргиеву с Днем республики, который отмечается 20 сентября.

"От имени Совета Федерации Федерального собрания РФ и от себя лично поздравляю вас с Днем республики", - написала она в поздравительном письме.

Матвиенко отметила, что для граждан Южной Осетии эта торжественная дата имеет большое значение и символизирует новый этап в развитии государственности. Югоосетинский народ, добавила председатель СФ, "уверенно идет по пути построения сильной, стабильной и процветающей страны".

По словам политика, совместная работа, направленная на укрепление парламентского диалога, отвечает интересам России и Южной Осетии.