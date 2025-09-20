Главный неонатолог Минздрава отметил, что кесарево сечение в РФ делается строго по показаниям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Количество россиянок, которые рожают путем кесарева сечения, увеличивается. Об этом сообщил ТАСС ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ), главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов.

"К сожалению, количество кесарево сечений увеличивается из года в год и достигает уже в некоторых регионах 30-40%", - сказал он.

Специалист отметил, что кесарево сечение в России делается строго по показаниям, когда по состоянию здоровья женщина не может рожать естественным путем. Влияние на это также оказывает увеличение возраста рождения первого ребенка.