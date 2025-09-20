Врач-эндокринолог НИКИ детства Министерства здравоохранения Подмосковья назвала среди других рисков эндокринные нарушения, артериальную гипертензию, нарушение репродуктивной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата и заболевания печени

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Избыточное накопление жировой ткани в детском организме может повлечь за собой ряд осложнений для здоровья, среди них, в частности, развитие сахарного диабета, заболевания печени и нарушения репродуктивной системы. Родителям рекомендуется обращаться к медицинским специалистам при возникновении признаков ожирения у своего ребенка, рассказала ТАСС врач-эндокринолог НИКИ детства Министерства здравоохранения Подмосковья Мария Симакова.

"Детское ожирение - это состояние, при котором у ребенка наблюдается избыточное накопление жировой ткани, которое может негативно сказаться на его здоровье и благополучии. Для определения наличия ожирения у ребенка используется индекс массы тела (ИМТ) - отношение веса к росту. Если ИМТ превышает определенный порог, то это может свидетельствовать об ожирении. Важно понимать, что каждый ребенок индивидуален, и нормы ИМТ могут различаться в зависимости от возраста и пола. Поэтому для точной оценки состояния ребенка необходимо обратиться к специалисту", - сказала Симакова.

Она отметила, что опасность ожирения в том, что в детском организме из-за лишних килограммов вскоре развиваются и их осложнения: эндокринные нарушения, сахарный диабет, артериальная гипертензия, нарушение репродуктивной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания печени.

Специалист рассказала о ряде признаков, сигнализирующих о возможном ожирении у ребенка. Среди них увеличение веса без видимой причины, трудности с выполнением физических упражнений, быстрая утомляемость, изменения во внешности: увеличение объема живота, бедер, появление жировых отложений на теле, психоэмоциональные изменения: снижение самооценки, проблемы в общении со сверстниками.

"Если вы заметили у своего ребенка один или несколько из этих признаков, необходимо отвести ребенка к специалисту для консультации и дальнейшего обследования. Ожирение требует комплексного лечения. Терапию и индивидуальные рекомендации по образу жизни должен назначить только врач. Да, они будут требовать определенных усилий, ограничений и контроля. И зачастую, это не так сложно для самого ребенка, как для родителей. Взрослые играют ключевую роль в борьбе с лишним весом у ребенка, и начинать перемены следует с домашнего стола и пищевых привычек семьи", - добавила Симакова.

Она подчеркнула, что предотвращение ожирения у детей - это комплексная задача. Для борьбы с ним необходимо снизить потребление насыщенных жиров и добавленных сахаров, сократить количество продуктов повышенной калорийности в рационе: чипсов, конфет, лимонада. Кроме того, следует увеличить потребление ребенком клетчатки, лучше всего за счет овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, нежирного мяса и рыбы, увеличить время прогулок, активностей, физических нагрузок.