В экспозицию войдут, в частности, личные вещи, ранее не опубликованные фотографии и документы из государственных архивов и семейных коллекций, модели подводных лодок и награды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Зал Славы, посвященный памяти командира подлодки С-13 Героя Советского Союза Александра Маринеско, откроют в 2026 году в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого Министерства обороны РФ. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.

"По поручению губернатора Александра Беглова совместно с коллегами из Центрального военно-морского музея и Музея имени Александра Маринеско в следующем году представим большой просветительский проект - Зал Славы Александра Маринеско. Решение принято в год 80-летия Великой Победы, и я уверен, что с помощью интересных фактов, подлинных предметов и современных технологий у нас получится содержательный и наглядный рассказ о легендарном капитане, Герое СССР", - сказал Болтин.

В городе память о Маринеско увековечена в памятниках и мемориальных досках, большую работу проводит музей его имени, отметил глава комитета. "Новый зал призван лучше познакомить молодых людей, школьников и студентов с героическими страницами истории", - добавил он.

Планируется, что в экспозицию войдут личные вещи подводника, ранее не опубликованные фотографии и документы из государственных архивов и семейных коллекций, модели подводных лодок, награды, а также интерактивные инсталляции, рассказывающие о героической и трагической судьбе капитана. В подготовке выставки также примет участие Музей истории подводных сил имени Александра Маринеско, который был создан в Петербурге в 1997 году.

Экипаж субмарины под командованием капитана 3 ранга Маринеско 30 января 1945 года потопил в южной части Балтийского моря тремя торпедами фашистский лайнер "Вильгельм Густлофф" водоизмещением почти 25,5 тыс. тонн, на котором находились около 100 экипажей подлодок, готовых продолжить войну на море. Эта атака советских подводников вошла в историю как "атака века".

О Маринеско

Александр Маринеско (1913-1963) - командир Краснознаменной подводной лодки С-13 бригады подводных лодок Балтийского флота, капитан 3 ранга, Герой Советского Союза (1990 г., посмертно). Ставший подводником по комсомольскому призыву, он не только добился звания "самый результативный командир" в годы Великой Отечественной войны, но и сохранил свой корабль и экипаж до дня Великой Победы.

С-13 - единственная из подводных лодок Балтийского флота данного типа, которая осталась в строю к маю 1945 года. Потопленный фашистский лайнер "Вильгельм Густлофф" был водоизмещением почти 25,5 тыс. тонн, на его борту находились в том числе экипажи гитлеровских подводных сил. Гитлер объявил Маринеско своим личным врагом.