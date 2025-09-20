Организаторы большинства псевдообразовательных проектов делают ставку на темы, популярные среди молодежи, и на обещание поделиться "секретными методиками", рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Организаторы псевдообразовательных онлайн-курсов, как правило, делают ставку на популярные темы и обещают поделиться "секретными методиками". Об этом рассказал ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"В интернете представлено множество онлайн-курсов, их организаторы обещают большие перспективы, а на деле - невыполненные обещания и спорные удостоверения. <...> Как правило, организаторы большинства псевдообразовательных онлайн-проектов делают ставку на темы, популярные среди молодежи, и на обещание поделиться "секретными методиками". Кроме того, для таких курсов характерна размытая программа: они обо всем сразу - от инвестиций до психологии", - сказал сенатор.

Он отметил, что для выбора полезных курсов, в первую очередь, необходимо четко понимать, как планируется использовать полученные знания. При этом, по мнению сенатора, не стоит поддаваться "магическим" обещаниям: громкие заголовки и заявления о непременном успехе относятся к типичным уловкам так называемых инфоцыган. Следующим шагом перед выбором нужного онлайн-курса, отметил сенатор, должна идти проверка программы и ее автора.

"Сравните несколько курсов по одной теме и внимательно изучите все детали: количество учебных часов, формат занятий, информационная наполненность курсов. <…> Проверьте юридическую часть. Публичная оферта, понятные условия возврата, кто исполнитель по договору, есть ли лицензия, если заявлены официальные документы", - объяснил он.

Если авторы курсов обещают "сертификат установленного образца", следует уточнить, о чем конкретно речь, поскольку для официальной квалификации нужны лицензия и итоговая аттестация, в противном случае это бумага, которая не поможет при дальнейшем трудоустройстве, сказал сенатор.

"Чтобы не тратить время и деньги впустую, лучше идти однозначным и проверенным путем - делать выбор в пользу официальных учебных заведений и организаций, предоставляющих образовательные услуги на основе государственной лицензии", - заключил он.