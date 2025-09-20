Эксперт Иванов назвал оптимальный возраст рождения первого ребенка

Главный неонатолог Минздрава России отметил, что с физиологической и медицинской точки зрения родить первого ребенка нужно до 25 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Оптимальный возраст для рождения первого ребенка - до 25 лет. Об этом сообщил ТАСС ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ), главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов.

"Человеческий организм за последние тысячелетия не изменился, поэтому оптимальный возраст с физиологической и медицинской точки зрения для рождения первого ребенка - до 25 лет. Потому что потом изменяется гормональный фон, начинает увеличиваться количество проблем со здоровьем", - сказал он.

По словам специалиста, с возрастом у людей появляются эндокринологические особенности, лишний вес, у некоторых появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой, с давлением. Все это может сказываться на возможности зачатия, вынашивания беременности, и в последнюю очередь уже непосредственно на рождение ребенка.

"Как правило, первого ребенка сейчас рожают в возрасте 30 лет. Связано это с тем, что люди сначала стараются получить образование, устроить свою жизнь и только потом начинают помышлять о детях", - добавил Иванов.