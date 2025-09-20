Зюганов рассказал, что даже у него в районе есть проблема со школами

Лидер КПРФ указал на нехватку образовательных учреждений

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о нехватке школ у него по соседству в ближнем Подмосковье и обратил внимание, что такая же картина отмечается и в других районах.

"Вот рядом, где я живу, - "Снегири", дом отдыха [Управделами] президента, а рядом поселок построили, уже большой поселок, почти 10 тыс. население. Школы нет", - заявил политик ТАСС, комментируя проблему переполненности учебных заведений в РФ. По его словам, в ближайшей школе раньше классы были по 15-18 человек, "а сейчас - по 35 и некуда сунуться туда".

"И это не только в этом [районе]. Берите любой город крупный, миллионники, такая картина сплошь и рядом", - подчеркнул лидер КПРФ. В качестве примера Зюганов привел школу в Новой Москве, на открытии которой он присутствовал.

"Проект школы интересный, хороший. Но захожу в первый класс - 30 [человек]. Мне показывают картинку на телевидении - 35 человек в первом классе", - констатировал политик.

По мнению Зюганова, нехватка школ связана с нарушениями при планировании жилой и социальной инфраструктуры. Он напомнил, что в Советском Союзе застройка осуществлялась в соответствии нормативными документами о размещении производительных сил и народонаселения.

"Если планировали строительство нового предприятия, то обязательно выстраивались рядом учебные заведения - школа, ПТУ, техникум и так далее по списку. Если строили квартал на 5 тыс. населения, там были строгие нормативы - обязательно школа, обязательно детский сад, магазин, бытовка и так по списку", - объяснил лидер КПРФ.

Он указал, что сейчас эти нормы нарушаются "сплошь и рядом".

"Хлопают коробки, стригут огромные деньги, социалка выброшена - планирования нормального нет", - заключил политик.