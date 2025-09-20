Мишустин поздравил гендиректора Государственного музея Востока с днем рождения

Премьер-министр отметил, что огромный труд и преданность любимому делу Александра Седова достойны искренних слов благодарности

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 75-й годовщиной генерального директора Государственного музея искусства народов Востока Александра Седова, отметив его вклад в развитие российской культуры, сообщается на сайте правительства.

"Известный ученый, один из ведущих специалистов в области древней истории, археологии, нумизматики стран Ближнего Востока и Центральной Азии, вы внесли большой вклад в развитие отечественной культуры. Многие годы вы приумножаете традиции знаменитого Музея Востока. Благодаря вам его коллекции пополняются новыми экспонатами, ведется большая научно-исследовательская и просветительская работа, реализуются интересные программы, проекты", - говорится в поздравительной телеграмме премьер-министра.

Он также отметил, что огромный труд и преданность любимому делу Седова достойны искренних слов благодарности.

Мишустин пожелал генеральному директору российского музея дальнейших успехов, новых достижений, здоровья и благополучия.