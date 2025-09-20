Сенатор Шейкин рассказал, можно ли вернуть деньги за некачественный онлайн-курс

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации отметил, что заказчик может отказаться от услуги, оплатив при этом фактически понесенные исполнителем расходы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Онлайн-курс согласно действующему законодательству является услугой, если заказчик остался этой услугой недоволен, он может отказаться от нее, оплатив при этом фактически понесенные исполнителем расходы. Об этом рассказал ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Он отметил, что в интернете представлено множество онлайн-курсов, организаторы которых обещают золотые горы, в том числе "обучить профессии за две недели" и "100-процентное трудоустройство", а на деле человек может разочароваться в качестве услуги и не получить необходимых навыков.

"С точки зрения права онлайн-курс - это услуга, потребитель вправе отказаться от нее в любое время, оплатив только фактически понесенные исполнителем расходы. Прервать курс, например, по причине неудовлетворенности качеством предоставляемых знаний, можно, однако организатор вправе удержать документально подтвержденные расходы", - сказал Шейкин.

По словам сенатора, зачастую организаторы обещают после окончания курса выдать сертификат участия, но важно помнить, что это не полноценный документ об образовании, он не приравнивается ни к удостоверению о повышении квалификации, ни к диплому.

"Сертификат лишь подтверждает факт прохождения короткой программы без итоговой аттестации", - отметил он.