Это позволит, в частности, провести расчистку мелководных участков от торфа, илистого и заиленного грунтов и водной растительности

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство России выделило более 115 млн рублей на продолжение работ по расчистке Валдайского озера. Соответствующее распоряжение подписано, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Более 115 млн рублей будет направлено из резервного фонда правительства на продолжение работ по расчистке Валдайского озера. <…> Решение позволит провести расчистку мелководных участков Валдайского озера от торфа, илистого и заиленного грунтов и водной растительности, улучшить экологическое состояние водоема, уменьшить площадь потерь нерестовых и нагульных участков, предотвратить обмеление, заиливание и зарастание озера", - говорится в сообщении.

Работы по расчистке прибрежных полос Валдайского озера ведутся с 2022 года. "Окрашенные" экологические платежи, поступившие в федеральный бюджет, стали источником средств, выделенных на эти цели в 2025 году, добавили в кабмине.