МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Младший сын команданте Че Гевары Эрнесто Гевара Марч в ходе выступления на Всемирной общественной ассамблее "Новый мир осознанного единства" в Москве рассказал о кубинских рецептах противодействия санкциям США. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил модератор панельной дискуссии "Латинская Америка - Большая Евразия: эпоха новых стратегических возможностей", член Общественной палаты России Никита Анисимов.

"В своем выступлении Эрнесто Гевара Марч подчеркнул, что Куба нашла эффективные рецепты противодействия американским санкциям и давлению, в том числе, делая акцент на работе с молодежью и защите своих ценностей. Куба стала маяком для всех стран Латинской Америки, показала, что строительство более справедливого и многополярного мира возможно, мы должны объединяться и доказывать силу наших идей, и здесь идет самая важная борьба за сердца наших детей и внуков", - сказал Анисимов.

По словам модератора дискуссии, Гевара Марч также высказался в поддержку российской внешней политики. "После поездки в Крым в 2018 году Эрнесто Гевара был внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", - отметил Анисимов.

Панельная дискуссия собрала авторитетных экспертов и общественных деятелей из России, Мексики, Бразилии, Кубы, Венесуэлы, Аргентины, Уругвая и Парагвая. "Одной из основных целей дискуссии стала выработка наиболее эффективных мер общественной дипломатии для сотрудничества с латиноамериканскими странами в гуманитарной, культурной, образовательной и других сферах", - сообщил член общественной палаты.

"Создание площадок для прямого общения лидеров общественного мнения из разных стран мира способно преодолевать ограничения и санкции. Договорились, что в следующем году попробуем провести конференцию с участием российских общественников в одной из латиноамериканских стран, скорее всего на Кубе, и выйдем на реализацию конкретных проектов народной дипломатии", - указал член ОП РФ.

Сотрудничество вопреки внешнему давлению

Анисимов отметил, что в ходе панельной дискуссии также обсуждалась важность развития сотрудничества на фоне не ослабевающего внешнего давления.

"Говорили о важности развития народной дипломатии в рамках БРИКС. На это обратил внимание президент федерации профсоюзов Бразилии СТВ Адилсон Араужо. По мнению бразильского профсоюзного лидера, борьба с бедностью и защита прав трудящихся осложнилась после введения 50-процентных торговых пошлин США на бразильские товары", - поделился модератор мероприятия.

При этом сам Араужо заявил о том, что приехал в Москву в качестве представителя одного из крупнейших профсоюзов Бразилии "для налаживания прямых контактов с российскими друзьями и подписания соглашения о сотрудничестве с объединением профсоюзов России СОЦПРОФ".

В свою очередь представитель Венесуэлы профессор Хуан Мигель Диас Феррер воспользовался площадкой для того, чтобы публично осудить вмешательство США во внутренние дела его страны. Он подчеркнул, что "огромные природные богатства Венесуэлы и самые большие запасы нефти в мире привлекают хищные взгляды мирового империализма". По его мнению, "одной из наиболее действенных мер защиты может стать поддержка лидеров общественного мнения со всего мира".