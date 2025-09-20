В регионе гордятся трудовыми подвигами предшественников и героизмом участников СВО, сообщил Казбек Коков

НАЛЬЧИК, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков поздравил жителей республики с Днем адыгов (черкесов), отметив, что этот праздник является символом единения народов КБР. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Этот праздник, являющийся нашим общим достоянием, служит одним из символов единства и братства народов Кабардино-Балкарии. Адыги по праву гордятся своей историей, богатым духовным и культурным наследием. <...> Надежной основой тому неизменно служили его мудрость, сплоченность и верность историческому выбору общей с многонациональным народом России судьбы, благодаря чему он и сегодня имеет возможность жить и созидать в сильной и могучей стране, сохранять родной язык, самобытную культуру и традиционные ценности", - сказал Коков в своем поздравлении.

Руководитель республики также отметил, что в регионе гордятся трудовыми подвигами предшественников и героизмом участников специальной военной операции.

"Уверен, в единой и сплоченной семье народов нашей великой страны мы сумеем достойно ответить на любые вызовы времени, достичь поставленных целей во имя благополучия и процветания родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества", - добавил он.

Торжества по случаю Дня адыгов (черкесов) проходят по всей республике. В регионе состоялись концерты, выставки, этновечера. В традиционном шествии в национальных костюмах по улицам города Баксана прошли около 3 тыс. человек. Многие пришли семьями. Кроме того, на главной площади Баксана представили родовые подворья. В празднике приняли участие более 10 тыс. человек.

День адыгов в республике учрежден указом главы Кабардино-Балкарии в 2014 году. Ежегодно 20 сентября в регионе объявляется праздничным и выходным днем.