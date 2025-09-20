Осень наступит в Северном полушарии планеты 22 сентября в 21:19 мск

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. 21 сентября станет последним выходным днем астрономического лета в России и других странах Северного полушария Земли. В понедельник, 22 сентября, здесь наступит астрономическая осень, а в Южное полушарие планеты придет весна, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Астрономическое лето наступило в России 21 июня, в день летнего солнцестояния. Этот период характерен длинными световыми днями и высоким полуденным солнцем, а также возможностью наблюдать серебристые облака. Так, 21 июня длина светового дня на широте Москвы составляла максимальные в году 17 часов 33 минуты. В грядущий понедельник, 22 сентября, продолжительность дня и ночи в сутках сравняется, после чего темная их часть станет преобладающей и будет постепенно расти.

"Астрономическая осень наступит в Северном полушарии планеты в день осеннего равноденствия, 22 сентября 2025 года в 21:19 мск, а в Южном - астрономическая весна. В этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное", - сообщили ТАСС в планетарии.

Точкой отсчета астрономической зимы в России станет 21 декабря - день зимнего солнцестояния. Светлая часть этих суток будет наименьшей в году.