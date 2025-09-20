Президент России пожелал его участникам удачи и вдохновения

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XX Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества "Бумеранг", отметив помощь проекта в реализации юных творческих талантов.

"За прошедшие годы ваш замечательный проект стал настоящей профессиональной школой для многих одаренных ребят, помог им реализовать способности и таланты, обрести друзей. Продолжая эти добрые традиции, фестиваль вновь собирает на площадке знаменитого "Орленка" юных тележурналистов, режиссеров, сценаристов, операторов, актеров, художников", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также отметил, что в год 80-летия Победы центральной темой для работ творческих команд станут кинокартины, посвященные истории России и подвигам в Великой Отечественной войне.

Глава государства рассчитывает на успех юбилейного фестиваля-форума и пополнение обширной фильмотеки "Бумеранга" новыми яркими произведениями, которые будут интересны зрителям разных поколений.

Президент пожелал участникам и гостям форума удачи и вдохновения.

На фестиваль-форум съезжаются дети со всех регионов страны, чтобы на 21 день погрузиться в мир кинотворчества. В его рамках проходят мастер-классы, встречи с деятелями кинематографа и телевидения, творческие вечера, кинопросмотры.