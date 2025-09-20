Главный неонатолог Минздрава Дмитрий Иванов отметил, что такие дети немного отличаются по своим функциональным особенностям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Дети, рожденные путем кесарева сечения, чуть-чуть отличаются по своим функциональным особенностям от детей, рожденных естественным путем. Об этом сообщил ТАСС ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ), главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов.

"Дети, которые рождаются путем операции кесарево сечение, не лучше и не хуже, но чуть-чуть отличаются по своим функциональным особенностям. Это влияет, в том числе, на возможности грудного вскармливания женщины. Мы знаем, что чем раньше ребенок приложен к груди, чем длительнее он находится на грудном вскармливании, тем для него лучше", - сказал он.

Специалист, подчеркнул, что кесарево - известный метод в медицине, и еще в 1960-1970-е годы были проведены исследования детей, которые родились путем операции.