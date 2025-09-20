По данным ЦРПТ, разливное является более волатильным товаром по сравнению с бутилированным

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ЦРПТ (оператор системы маркировки "Честный знак") провел анализ рынка пива в России, охватывающий период с июля 2024 года по июнь 2025 года. Результаты показали, что потребительские предпочтения существенно различаются в зависимости от сезона и региона, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий.

"Мы обнаружили, что пик потребления разливного пива зимой приходится на субботу, а летом смещается на пятницу. Это ключевой момент для планирования рекламных и логистических бюджетов", - отметили аналитики.

По данным ЦРПТ, разливное пиво является более волатильным товаром по сравнению с бутилированным. В сентябре продажи разливного пива падают в 1,6 раза больше, чем бутилированного (-21.2% против -12.9%), а рост в мае также значительно выше (+22.6% против +16.5%).

Особое внимание было уделено географии предпочтений. В Камчатском крае и Томской области доля разливного пива превышает 30%, в то время как в Кировской и Костромской областях потребители предпочитают покупать пиво в больших бутылках, что свидетельствует о разных сложившихся культурах потребления в топ-10 регионах России.

Исследование также показало, что доля пива в потребительской упаковке стабильно высока и превышает 89% в общем объеме потребления. Однако доля разливного пива растет в летние месяцы больше, чем бутылочного. При этом в летние месяцы его доля превышает 10%, а в холодные месяцы может снижаться ниже 9% в общей доле.

Введение обязательной маркировки не изменило фундаментальных предпочтений рынка. Структура спроса осталась стабильной, а аналитические данные ЦРПТ, основанные на реализации напитка по всей стране, позволили впервые с такой точностью проследить поведенческие паттерны потребителей в разрезе дней недели, сезонов и регионов.

"При этом рынок в целом консервативен: несмотря ни на что, покупатель предпочитает знакомую банку или бутылку", - говорится в сообщении ЦРПТ.

Методология исследования

Исследование основано на анализе агрегированных данных системы "Честный знак" за первый год после введения обязательной (с 1 июня 2024 года) передачи данных о продажах пива в потребительской упаковке с помощью контрольно-кассовой техники. Продажи в сегменте HoReCa (бары, рестораны) исключены из анализа, что позволяет детально изучить предпочтения именно розничных покупателей.