В Жуковском участники субботника собрали почти 200 мешков мусора

Каждого пришедшего обеспечили необходимым инвентарем, который предоставили коммунальные службы и управляющие компании, сообщил глава города Андроник Пак

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Почти две сотни мешков мусора и опавшей листвы собрали участники общегородского осеннего субботника, который прошел в подмосковном наукограде Жуковский на территории лесопарка, примыкающего к железнодорожной станции "Отдых" МЦД-3. Об этом сообщил ТАСС глава города Андроник Пак.

"Лесопарк у платформы "Отдых" - это первое, что видят жители и гости, приезжающие в наукоград по железной дороге, и потому с приближением по-настоящему осенней погоды наша задача привести эту территорию в полный порядок", - сказал Пак.

По его словам, несколько сотен жуковчан, в том числе работники коммунальных служб, градообразующих предприятий, местные жители и активисты волонтерских организаций, собрали свыше двух сотен больших мешков мусора и листвы, а также убрали упавшие ветки и сухостойные кусты. "Каждого пришедшего обеспечили необходимым инвентарем, который предоставили коммунальные службы и управляющие компании города", - заметил Пак. Кроме того, для самых маленьких участников созидательного труда в лесопарке прошел детский праздник с анимацией, а для взрослых участников субботника выступили солисты местных творческих коллективов.

К моменту начала коллективной уборки дождь, моросивший в Жуковском еще с ночи, прекратился, а температура воздуха составила около плюс 10 градусов. Однако для того, чтобы сделать работу комфортной, было организовано угощение горячим чаем и кофе. "Было заранее подготовлено достаточное количество чая и кофе с разнообразными сладостями и пирожками, чтобы все пришедшие могли согреться и подкрепиться, все это бесплатно", - сказал, в свою очередь, ТАСС местный координатор "Волонтеров Подмосковья" Алексей Петришин, делясь впечатлениями от субботника.

Ранее в рамках всероссийской акции "Вода России" в Жуковском также прошла коллективная уборка берега протекающей в черте города реки Быковки. Тогда, по данным местных властей, было собрано свыше 40 мешков мусора, в том числе выловленного непосредственно из воды.