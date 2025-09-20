В Москве открыли движение после ограничений из-за марафона

Речь идет о некоторых улицах и набережных

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Временные ограничения движения на ряде набережных и улиц столицы сняты после проведения Московского марафона. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении.

Движение было временно закрыто с 05:00 до 12:30 - на участках улицы Лужники (от дома 24, стр. 24 до Лужнецкой набережной) и Лужнецкой набережной (от улицы Лужники до Фрунзенской набережной); с 08:50 до 13:00 - на Смоленском бульваре и внешней стороне Зубовского бульвара; с 09:00 до 13:00 - в Крымском проезде и на Смоленской-Сенной площади. Кроме того, с 09:00 были ограничены набережные Фрунзенская, Ростовская, Саввинская, Новодевичья, а также участки Смоленской и Лужнецкой и улиц Смоленской, Хамовнический Вал и Лужники.