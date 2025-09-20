Председатель Госдумы отметил, что речь идет о тех, кто приезжает на заработки

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мигранты, которые приезжают на заработки в Россию, не должны привозить с собой в страну семьи. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На встрече (президента РФ с лидерами думских фракций - прим. ТАСС) отметили правильный подход в этой части, который впервые прозвучал со стороны Министерства экономического развития. Его поддержали, потому что, действительно, если мы говорим о трудовой миграции, приезжают люди работать в страну, отработали и уехали. Причем здесь семьи, дети? Там уже другие требования", - сказал Володин на видео, опубликованном в Мах.

Ранее глава министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия переходит к модели возвратной миграции и в долгосрочной перспективе не готова полагаться на ввоз рабочей силы из-за границы.