Первый замминистра просвещения Александр Бугаев указал, что бумажный вариант формирует мировоззрение, развитие ребенка, в том числе и головного мозга

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Электронные учебники не планируется использовать в российских школах. Об этом заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.

"Мы не будем применять в школах электронный учебник. Потому что бумажный учебник формирует мировоззрение, он формирует развитие ребенка, в том числе и головного мозга. Конечно, наши учебники останутся бумажными", - сказал Бугаев.

Он при этом обратил внимание, что в России существуют электронные информационные системы, которые применяются в школах. "Существует государственная информационная система "Моя школа", электронные дневники и другие сопутствующие и помогающие образовательному процессу инструменты. Но живого, непосредственного общения учителя и ученика никто и никогда не заменит. Это не просто общение, это еще и передача опыта, знаний от человека к человеку", - добавил Бугаев.

Площадка слета Всемирного фестиваля молодежи начала работу на Нижегородской ярмарке 17 сентября. Площадь всех зон активности составляет около 10 тыс. кв. м. В нескольких павильонах ярмарки располагаются лекционные залы, площадка для игры в баскетбол, партнерские стенды и многое другое. В слете принимают участие 2 тыс. человек из РФ и 120 других стран.