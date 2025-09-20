Слабослышащая тхэквондистка из КБР примет участие в Сурдлимпийских играх

Они пройдут в ноябре в Токио

НАЛЬЧИК, 20 сентября. /ТАСС/. Слабослышащая тхэквондистка из Кабардино-Балкарии (КБР) Мадина Сатушиева примет участие в Сурдлимпийских играх, которые пройдут в ноябре в Токио. Об этом сообщили в администрации главы республики.

"Международный комитет спорта глухих официально подтвердил допуск российских спортсменов к участию в Сурдлимпийских играх - 2025. Среди них тхэквондистка из Кабардино-Балкарии Мадина Сатушиева. Сейчас наша землячка готовится к предстоящему старту", - рассказали в администрации главы КБР.

Участие в Сурдлимпийских играх, которые пройдут в Токио в середине ноября, примут свыше 3 тыс. спортсменов из более чем 70 стран. Они разыграют 212 комплектов медалей.

Сатушиева - чемпионка мира по тхеквондо среди инвалидов по слуху. Готовит девушку заслуженный тренер России Амир Ахметов.