Школьники впервые соревнуются в подводной робототехнике на чемпионате профмастерства

Участники соревнований проектируют и испытывают детали для автономных необитаемых аппаратов, которые выполняют задачи по перемещению подводных грузов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Компетенция "Проектирование и эксплуатация автономных необитаемых подводных аппаратов / телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов" впервые представлена в рамках финала Чемпионата высоких технологий, который проходит в Великом Новгороде.

Школьники и студенты СПО проектируют и испытывают детали для автономных необитаемых аппаратов, которые выполняют задачи по перемещению подводных грузов, об этом ТАСС сообщила главный эксперт компетенции Ольга Гайнетдинова.

"Компетенция представлена в этом году впервые. Здесь ребята учатся проектировать детали, потом они их применяют на практике и с их помощью выполняют задания. В этом году у них задание спроектировать крюк. Потом с помощью этого крюка они будут выполнять задание: по перемещению объектов из точки А в точку В", - сообщила эксперт.

Задание заключается в том, чтобы спроектированный на 3D-принтере крюк позволил подводному дрону захватывать и перемещать объекты из зоны А в зону Б, минуя препятствия. Это имитирует реальные операции, такие как подъем грузов с затонувших объектов или проведение подводной разведки.

После печати и обработки участники устанавливают крюк на подводного робота и переходят к этапу пилотирования с помощью пульта. А на третий день конкурсного задания они переходят к программированию. "Они напишут программный код, чтобы робот автономно сам выполнял задания, что и при управлении с пульта", - поясняет эксперт.

В соревнованиях принимают участие пять школьников 14-15 лет из Новосибирской, Новгородской, Краснодарского края, Свердловской областей и Санкт-Петербурга.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Федеральный оператор чемпионата - Институт развития профессионального образования.