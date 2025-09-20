Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов уверен, что обязанность заключать контракт на целевое обучение не повлияет на желание поступить в вуз у тех абитуриентов, которые действительно хотят стать врачами

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Заключение контракта на целевое обучение позволяет студентам медицинских вузов быть уверенными в своем будущем и гарантирует трудоустройство. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), комментируя правительственный законопроект о закреплении кадров в системе здравоохранения.

Документ был внесен в Госдуму в конце августа 2025 года. Он предусматривает, что при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении.

Депутат рассказал, что в период его обучения в медвузе у студентов не было уверенности, где они будут работать. "Когда я был на третьем курсе, еле-еле устроился санитаром. На четвертом курсе по блату устроили медбратом. По блату. Сейчас, пожалуйста, - работай, где хочешь. Поэтому тут студент, выпускник будущий будет уверен, - объяснил Леонов. - Он будет уверен, что он будет трудоустроен".

Глава думского комитета также выразил уверенность, что обязанность заключать контракт на целевое обучение не повлияет на желание поступить в вуз у тех абитуриентов, которые действительно хотят стать врачами. "Если человек уверен и он хочет заниматься медициной, никто его не отпугнет", - подчеркнул парламентарий.