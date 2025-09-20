Искусственный интеллект - это помощник, как любая цифровая технология, отметил первый замминистра просвещения Александр Бугаев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект при выполнении школьниками домашнего задания мешает им совершенствовать знания и осваивать материал. Об этом заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.

"Безусловно, пользоваться при выполнении домашних заданий искусственным интеллектом нельзя. <...> Это прежде всего мешает самому ученику осваивать материал, развивать свой собственный мозг и совершенствовать свои знания. Об этом нужно рассказывать, это нужно объяснять. Потому что искусственный интеллект - это помощник, как любая цифровая технология", - сказал Бугаев.

Площадка слета Всемирного фестиваля молодежи начала работу на Нижегородской ярмарке 17 сентября. Площадь всех зон активности составляет около 10 тыс. кв. метров. В нескольких павильонах ярмарки располагаются лекционные залы, площадка для игры в баскетбол, партнерские стенды. В слете принимают участие 2 тыс. человек из РФ и 120 других стран.