В Москве собрались сотни журналистов для освещения Всемирной общественной ассамблеи

Программа мероприятия включает 7 панельных дискуссий и более 40 тематических площадок

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сотни журналистов из разных регионов мира собрались в Центре международной торговли в Москве для освещения первой Всемирной общественной ассамблеи "Новый мир осознанного единства", передает корреспондент ТАСС.

В форуме участвуют представители СМИ из стран Африки, Азии и Латинской Америки. С девяти часов утра очередь из журналистов выстроилась у аккредитационных стоек.

Представители информационных агентств продолжали пребывать на площадку в течение трех часов, поэтому даже за 15 минут до старта основной программы аккредитационные стойки все еще активно продолжали работать.

Всемирная общественная ассамблея, приуроченная к Международному дню мира, пройдет с 20 по 21 сентября и объединит свыше 4 тыс. участников из более чем 150 стран. Программа мероприятия включает 7 панельных дискуссий и более 40 тематических площадок: медиафорум, молодежный форум "Поколение единства", бизнес-форум о социальной ответственности, конгресс Всемирной организации писателей и другие.

Важным событием, как указывают организаторы, станет встреча ректоров из более чем 40 стран и вручение премии общественного признания "За служение человечеству". Среди почетных гостей - заместитель генсека ШОС Пяо Янфань, замгенсека СНГ Ильхом Нематов, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, зампред Совета Федерации Константин Косачев, представители Святого престола, мэры иностранных городов и предприниматели из Африки, Азии и Латинской Америки. Организатором выступает Международный союз НПО "Ассамблея народов мира".

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.